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Halil Cibran kimdir? Halil Cibran kaç yaşındaydı, nereli? Halil Cibran eserleri!

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Halil Cibran kimdir? Halil Cibran kaç yaşındaydı, nereli? Halil Cibran eserleri!

Ermiş, Kırık Kanatlar ve Asi Ruhlar kitabının yazarı olan Halil Cibran'ın hayatı merak edilmekte. Eserleri ve düşünceleriyle dünyada büyük yankılar uyandıran Halil Cibran aynı zamanda ressamdır. Peki, Halil Cibran kimdir? Halil Cibran kaç yaşındaydı, nereli? Halil Cibran mesleği nedir? Halil Cibran eserleri nelerdir? Halil Cibran hayatı ve biyografisi nedir?

Halil Cibran 6 Ocak 1883 yılında Lübnan'da doğmuştur. Batı dünyası Onu Kahlil Gibran adıyla tanımaktadır. Küçük yaşlarda İngilizce, Arapça ve Fransızca dillerini öğrenmiştir. On bir yaşında annesiyle birlikte Amerika'ya taşınmıştır. Peki, Halil Cibran kimdir? Halil Cibran kaç yaşındaydı, nereli? Halil Cibran mesleği nedir? Halil Cibran eserleri nelerdir? Halil Cibran hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

HALİL CİBRAN KİMDİR?

Halil Cibran (6 Ocak 1883 - 10 Nisan 1931), Lübnan asıllı Amerikalı ressam, şair ve filozof.

Cibran, 1883 yılında Osmanlı İmparatorluğu kontrolündeki Cebel-i Lübnan Mutasarrıflığı'nda Maruni bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Ailesi ve kardeşleriyle 1895'de ABD'ye göç etti. Annesi terzi olarak çalışırken Boston şehrinde bir okula başladı. Cibran'ın yaratıcılığını fark eden öğretmeni Cibran'ı fotoğrafçı ve yayıncı F. Holland Day'le tanıştırdı. Gibran, Beyrut'taki Collège de la Sagesse'e kaydolmak için on beş yaşında ailesi tarafından memleketine geri gönderildi.

1904'te, Cibran'ın çizimleri ilk kez Boston'daki Day's stüdyosunda sergilendi ve Arapça ilk kitabı 1905'te New York'ta yayımlandı. Cibran, yeni tanıştığı hayırsever Mary Haskell'in mali yardımıyla 1908'den 1910'a kadar Paris'te sanat okudu. Oradayken, Jön Türk Devrimi'nden sonra Osmanlı İmparatorluğu'nda isyanı destekleyen Suriyeli siyasi düşünürlerle tanıştı; Gibran'ın aynı fikirleri ve aynı zamanda antiklerikalizmi dile getiren bazı yazıları, sonunda Osmanlı yetkilileri tarafından yasaklanacaktı.

Eserleri ve düşünceleri dünya üzerinde geniş yankı uyandırdı. Şiirleri yirmiden fazla dile çevrilmiş olan Cibran aynı zamanda başarılı bir ressam idi. Resimlerinin bazıları günümüzde dünyanın birçok şehrinde sergilenmektedir.

Yaşamının yaklaşık son yirmi yılını ABD'de geçiren yazar, ölümüne kadar kaldığı bu ülkede eserlerini İngilizce yazmıştır.

KİTAPLARI

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