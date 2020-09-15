Denizde cansız beden bulundu! Vatandaşlar film izler gibi seyretti
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Denizde cansız beden bulundu! Vatandaşlar film izler gibi seyretti

İstanbul Karaköy'de denizdeki cansız beden vatandaşların ihbarı üzerinde sudan çıkarıldı. Şahsın 40 yaşlarında bir erkek olduğu öğrenilirken, çevredeki vatandaşların o anları film izler gibi seyretmesi dikkat çekti.

Denizde cansız beden bulundu! Vatandaşlar film izler gibi seyretti
15.09.2020 11:27 | Son Güncelleme: 15.09.2020 11:47

Karaköy'de vatandaşların ihbarı üzerine deniz polisi tarafından sudan cansız beden çıkarıldı. Şahsın 40 yaşlarında erkek bir olduğu öğrenildi. Metro köprüsündeki vatandaşlar ise çalışmaları film izler gibi izledi.

VATANDAŞLAR GÖRDÜ

Olay, saat 10.30 sıralarında Haliç Karaköy sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde sahilde dolaşan bir vatandaş, denizde bir şahsın hareketsiz durduğunu gördü. Bunun üzerine vatandaş polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, denizdeki şahsı alabilmek için Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Denizde cansız beden bulundu! Vatandaşlar film izler gibi seyretti

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Şahsın olduğu yere gelen deniz polisi, bota aldığı şahsı ceset torbasına koyduktan sonra karaya çıkarttı. Ardından sağlık ekipleri, 40 yaşlarında olan erkek şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Çalışmalar sürdüğü esnada metro köprüsündeki vatandaşlar da yaşananları film izler gibi izledi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından şahsın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin burada yapılan inceleme sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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