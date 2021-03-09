Halı sahalar açıldı mı? Halı saha ve yüzme havuzları açık mı, ne zaman açılacak?

Halı sahalar açıldı mı? Koronavirüs salgını nedeniyle halı sahalar ve yüzme havuzları kapatılmıştı. Halı saha ve yüzme havuzları açık mı vaka artışlarının atması nedeniyle halı sahalar ve yüzme havuzları kapalıydı. Kabine Toplantısının ardından alınan normalleşme kararlarının arasında halı sahalar ve yüzme havuzları ile ilgili yeni kararlar var mı

Yasaklar ve normalleşme ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Halı sahalar ve yüzme havuzları açıldı mı? Alınan yeni normalleşme kararlarının arasında halı saha ve yüzme havuzları da var mı? İşte son dakika kararlar.

HALI SAHALAR VE YÜZME HAVUZLARI AÇILDI MI?

Vaka sayılarındaki düşüşle bağlantılı olarak normalleşme adımları atıldı. Türkiye koronavirüs risk haritasında düşük ve orta riskli illerde yasaklar kaldırıldı. Halı saha ve yüzme havuzu gibi tesisler sabah 09.00 akşam 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor.

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halı sahaların açılmasıyla ilgili bazı şehirlere müjde verdi. Erdoğan, düşük ve orta riskli illerde halı sahaların 09.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacağını duyurdu.

Buna göre İstanbul yüksek riskli grupta yer aldığı için halı sahalar kapalı kalmaya devam edecek. Başkent Ankara'da ise halı saha maçları oynanabilecek. İzmir'de de halı sahalar kapı kalacak.

Düşük riskli (mavi)

Orta riskli (sarı)

Yüksek riskli (turuncu)

Çok yüksek riskli (kırmızı)