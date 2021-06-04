Halı sahalar açık mı? 4 Haziran 2021 Halı sahalarda oynanıyor mu?

Spor salonları, halı sahalar, yüzme havuzları uzun süredir kapalıydı. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme dönemine girdi. Bu açıklama ile en çok merak edilen konulardan biri ise halı sahaların açılıp açılmadığı oldu. Peki, halı sahalar açıldı mı, ne zaman açılacak, hafta sonu açık mı? Halı sahalar açık mı? 4 Haziran 2021 Halı sahalarda oynanıyor mu?

Spor salonları, halı sahalar, yüzme havuzları uzun süredir kapalıydı. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme dönemine girdi. Bu açıklama ile en çok merak edilen konulardan biri ise halı sahaların açılıp açılmadığı oldu. Peki, halı sahalar açıldı mı, ne zaman açılacak, hafta sonu açık mı? Halı sahalar açık mı? 4 Haziran 2021 Halı sahalarda oynanıyor mu? İşte detaylar haberimizde…

HALI SAHALAR AÇIK MI?

1 Haziran tarihi itibariyle halı sahalar açık olacak. Ancak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günleri diğer işletmeler gibi kapalı olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ''Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında çalışabilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir'' dedi.

Bu genelge kapsamında kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar, masaj salonları, nargile salonları yeni bir karar açıklanana kadar hizmet veremeyecek.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL