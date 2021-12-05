HALI SAHADA MAÇ YAPARKEN KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ - Haberler
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HALI SAHADA MAÇ YAPARKEN KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manavgat'ta dün akşam arkadaşlarıyla halı sahada top oynarken kalp krizi geçirip, yere yığıldıktan sonra götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren Akif Göktaş'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak ilçeye getirildi.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Manavgat'ta dün akşam arkadaşlarıyla halı sahada top oynarken kalp krizi geçirip, yere yığıldıktan sonra götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren Akif Göktaş'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak ilçeye getirildi. Bayır Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına Göktaş'ın yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenaze namazı sonrası Göktaş, toprağa verildi.

HALI SAHADA MAÇ YAPARKEN KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

HALI SAHADA MAÇ YAPARKEN KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

HALI SAHADA MAÇ YAPARKEN KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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