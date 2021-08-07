Halfeti Kaymakamı Korkutata, İlçe Ziraat Odasını ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Halfeti Kaymakamı Korkutata, İlçe Ziraat Odasını ziyaret etti

Halfeti Kaymakamı Korkutata, İlçe Ziraat Odasını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar - Haberler | Güncel

Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata İlçe Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret etti.

Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata İlçe Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret etti.

Kaymakam Korkutata, İlçe Ziraat Odası Başkanı Halil Topgaç'ı odasında ziyaret ederek bir süre görüştü.

İlçedeki tarım ve hayvancılık çalışmaları hakkında bilgi alan Korkutata, tarım ve hayvancılığın daha da gelişmesi için devlet olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını kaydetti. ???????

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Topgaç da verdikleri destekten dolayı Korkutata'ya teşekkür ederek ilçede tarım gelişmesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kaymakam Korkutata'ya ziyarette Belediye Başkanı Şeref Albayrak da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Deniz Akkaya Gülben Ergen Şeyma Subaşı Yonca Evcimik
Spor Ali Koç Muslera Mete Gazoz Metin Oktay Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Halfeti Kaymakamı Korkutata, İlçe Ziraat Odasını ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 13:57:15. #1.16#

title