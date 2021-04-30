Halfeti'de yol çalışmaları sürüyor
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Halfeti'de yol çalışmaları sürüyor

Halfeti'de yol çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Halfeti ilçesindeki yol çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Halfeti ilçesindeki yol çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, asfalt öncesi altyapı çalışmalarına yoğun tempoyla devam ederken, ilçe halkı yeni yatırımlarla değişime ortak oluyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçede 59 kilometre yolun bakım ve onarımı gerçekleştirdi. 57 kilometre stabilize yol, 50 kilometre mekanik yol, 2 bin 318 ton asfalt, 380 metre beton boru uygulaması yaptı.

Bu kapsamda ilçe genelinde sistemli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ilçede 3 ayrı noktada çalışmalarını sürdürüyor.

Halfetili muhtarlar da köy ve mahalle yollarının asfaltla buluşacak olmasından duydukları memnuniyeti belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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