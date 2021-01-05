Halfeti'de motosiklet devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Şimşek (23) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, ilçe kırsalındaki Karaotlak ile Argıl mahalleleri arasından sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü Şimşek ile motosiklette bulunan Mehmet Ali Çoban, 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar