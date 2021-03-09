Halfeti'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği yapıldı
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Halfeti'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği yapıldı

09.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:48
Halfeti'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği yapıldı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Halfeti Kaymakamlığı ve Belediyesince Halk Eğitim Merkezine ait kafeteryada düzenlenen etkinlikte kadınlara yemek ikramı yapıldı.

Etkinliğe katılan Kaymakam Selami Korkutata, Belediye Başkanı Şeref Albayrak ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eşref Arıkan, kadınlara karanfil dağıtarak Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaymakam Korkutata, yaptığı konuşmada, kadınların toplumların birleştirici unsuru olduğunu söyledi.

Kadınların sosyal adalet anlamında haklarını almasında yaşadıkları sorunların sadece kadınların sorunu olmadığını belirten Korkutata, "Bu sorun herkesin sorunu olmalı ki toplumların ilerlemesi için de yapılabilecek ne varsa yine kadınların içerisinde olduğu organizasyonlarla yapılabilsin. Toplumların ilerleyişi, kadınların haklarını almaları ve onların sağladığı mutlulukla sağlanabilir." dedi.

Konuşmanın ardından Fırat Nehri üzerinde tekne turu düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar

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