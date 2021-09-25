Halfeti'de bağ bozumu zamanı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bağ bozumunda toplanan üzümler, geleneksel yöntemlerle pekmez, kesme, pestil ve cevizli sucuk haline getiriliyor.

Ortayol Mahallesi'nde vatandaşlar bağ bozumunda topladıkları üzümleri sıktıktan sonra büyük kazanlarda kaynatıp, geleneksel yöntemlerle pekmez, pestil, kesme ve cevizli sucuk haline getiriyor.

Mahalle sakinlerinden Mahir Karakuş, biraz zahmetli olmasına rağmen geleneksel lezzetleri yaşatmak için çaba harcadıklarını ifade etti.

Mehmet Vural ise imece usulüyle hazırlanan pekmez, pestil, kesme ve cevizli sucukların özellikle kış aylarında misafirlere ikram ettiklerini aktardı.