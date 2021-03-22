Halfeti'de Antep fıstığı üreticilerine eğitim verildi
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Halfeti'de Antep fıstığı üreticilerine eğitim verildi

22.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:54
Halfeti'de Antep fıstığı üreticilerine eğitim verildi

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Antep fıstığı üreticilerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Antep fıstığı üreticilerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Halfeti Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Harran Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen Dijital Tarım Tekniklerinin GAP Bölgesinde Füzyon Merkezi Aracılığı ile Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, üreticilere Antep fıstığında hastalıklar ile doğru ve zamanında gübreleme konularında eğitim verildi.

Harran Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ertuğrul Güldür, Prof. Dr. Recep Gündoğan, Prof. Dr. Mehmet ALi Çullu, Doç. Dr. Mehmet Şenbahar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akan Akmeşe ve ziraat odaları danışmanlarınca sunumlar eşliğinde düzenlenen seminere yaklaşık 50 üretici katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar

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