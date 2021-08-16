Half-Life 2, tarihinin en yüksek oyuncu sayısına ulaştı!

Half-Life topluluğu, oyundaki en yüksek anlık oyuncu sayısına ulaşmak için, "Çıtayı Kırmak" adlı etkinlikte bir araya geldi.

Valve Corporation tarafından geliştirilen bilim kurgu temalı nişancı oyunu Half-Life 2'nin oyuncuları, eş zamanlı oyuncu rekorunu kırmak için "Çıtayı Kırmak" adlı etkinlikte bir araya geldi.

Half-Life 2 oyun sektöründe çok önemli bir yere sahip olsa da, oyun Steam'de başlatıldığında, eşzamanlı oyuncu sayıları gibi şeyleri takip edecek araçlardan yoksundu. Bu, oyunun piyasaya sürüldüğünde aynı anda kaç kişinin oynadığını kimsenin bilmesinin imkansız olduğu anlamına geliyor. Eski rekorun ne olduğunu gerçekten bilmenin bir yolu olmadığından, oyun topluluğunun bazı üyeleri bunun yerine yeni bir rekor oluşturmaya karar verdi.

HALF-LIFE 2, ANLIK OYUNCU REKORU KIRDI

PCGamer tarafından bildirilene göre, Half-Life 2 hayranları yakın zamanda oyunun oyuncu sayısını artırmak için bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılmak için tüm oyuncuların yapması gereken Half-Life 2'yi Steam'de 14 Ağustos TSİ 18:00'de aynı anda açmaktı.

Twitch yayıncıların öncülüğünde kitlelere duyurulan etkinlik, önceki rekor olan 6.882 eş zamanlı oyuncuyu geçmeyi hedefliyordu. Steam Database verilerine göre, oyun Türkiye saati ile 18:30 civarı 16 bin 101 oyuncunun katımıyla anlık oyuncu rekorunu kırdı.

Bu etkinlik, oyun için önceki eşzamanlı oyuncu sayısını ikiye katlayarak büyük bir başarı elde etti. Rekor kıran etkinliğin yanı sıra, birkaç katılımcı uzun zaman önce severek oynadıkları oyunu tekrar oynayarak eski günleri yaad etti. Etkinlik aynı zamanda SteamDB'de kısa süre önce listelenmiş bir hayran modu olan Half-Life 2 Remastered Collection'ın beklenen sürümü için de heyecan yaratıyor.