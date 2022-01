Half Life 2'nin kullanıcı ara yüzü yeni görünümüne kavuştu

Önümüzdeki ayın sonuna doğru piyasaya sürülecek Steam Deck lansmanı için hazırlıklar devam ederken Valve, Half-Life 2 için daha kullanışlı bir ara yüz tasarladı.

Valve'ın sessizce Half-Life 2'ye getirdiği yeni kullanıcı ara yüzü, bir oyuncu tarafından tespit edilip Twitter'da paylaşılması ardından gündem oldu.

Gabe Follower adlı Twitter kullanıcısının Twitter'dan paylaştığı tweet'te, "Valve, Half-Life 2 kullanıcı arayüzünü güncelledi, büyük ihtimalle Steam Deck için yapıldı" sözlerine yer verdi. Başka bir Tweetin'de ise, "Bu, topluluktan biri tarafından yapılmış gibi görünüyor veya topluluktan biri Valve'in tamamlamasına yardımcı oldu ve muhtemelen kim olduğunu biliyorum" diye ekledi.

Valve'ın Half-Life 2 için getirdiği yeni kullanıcı ara yüzü görünüme ulaşmak için Half-Life 2'nin betasına katılmanız gerekmektedir. Betayı etkinleştirdikten sonra Başlatma Seçeneklerine "-gamepadui" kodunu girerek betaya katılabilirsiniz.

