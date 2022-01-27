Half Life 2'nin kullanıcı ara yüzü yeni görünümüne kavuştu - Haberler
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Half Life 2'nin kullanıcı ara yüzü yeni görünümüne kavuştu

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
Half Life 2'nin kullanıcı ara yüzü yeni görünümüne kavuştu

Valve, Half Life 2'nin kullanıcı ara yüzüne yeni bir görünüm getirdi. Half Life 2'nin yeni kullanıcı ara yüzü Half-Life 2 betasında mevcut.

Önümüzdeki ayın sonuna doğru piyasaya sürülecek Steam Deck lansmanı için hazırlıklar devam ederken Valve, Half-Life 2 için daha kullanışlı bir ara yüz tasarladı.

Valve'ın sessizce Half-Life 2'ye getirdiği yeni kullanıcı ara yüzü, bir oyuncu tarafından tespit edilip Twitter'da paylaşılması ardından gündem oldu.

Gabe Follower adlı Twitter kullanıcısının Twitter'dan paylaştığı tweet'te, "Valve, Half-Life 2 kullanıcı arayüzünü güncelledi, büyük ihtimalle Steam Deck için yapıldı" sözlerine yer verdi. Başka bir Tweetin'de ise, "Bu, topluluktan biri tarafından yapılmış gibi görünüyor veya topluluktan biri Valve'in tamamlamasına yardımcı oldu ve muhtemelen kim olduğunu biliyorum" diye ekledi.

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HALF-LIFE 2 BETA NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?

Valve'ın Half-Life 2 için getirdiği yeni kullanıcı ara yüzü görünüme ulaşmak için Half-Life 2'nin betasına katılmanız gerekmektedir. Betayı etkinleştirdikten sonra Başlatma Seçeneklerine "-gamepadui" kodunu girerek betaya katılabilirsiniz.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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