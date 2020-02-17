Halep'i muhaliflerden alan Esed'den açıklama: Her karış Suriye toprağı geri alınacak
Suriye'deki iç savaş devam ederken muhaliflerin elinde bulunan Halep kırsalının rejim güçleri tarafından ele geçirilmesinin ardından Esed açıklamada bulundu. Esed, kontolü dışındaki her karış Suriye toprağının geri alınacağını belirtti ve yaklaşık 1 milyon sivilin göçüne neden olan operasyonların devam edeceği sinyalini verdi.
Suriye rejim güçleri Rusya'nın da yoğun desteğiyle Pazar günü gerçekleştirdiği operasyonlarla Halep'in batısında pek çok noktada kontrolü sağladı.
REJİM HALEP'İ ELE GEÇİRDİ
Suriye rejiminin ülkenin kuzeyindeki muhaliflere karşı başlattığı askeri harekat sonrası, rejim güçleri muhaliflerin kontrolündeki Batı Halep'i de ele geçirdi. Önceki gün yapılan askeri harekat sonucunda muhaliflerden geri alınan bölgelerde kutlama yapan Esad'a bağlı askerler gövde gösterisinde bulunmuştu.
OPERASYONLAR DEVAM EDECEK SİNYALİ
Esad ise akşam saatlerinde Suriye medyasına yaptığı açıklamalarda, askeri güçlerinin genişlemesinin sadece başlangıç olduğunu belirtti. Esad, "Bu muhaliflerin tamamen yenilgiye uğratılması için bir başlangıç. Er ya da geç yenilecekler" dedi. Halep'teki askeri başarılarının savaşın sonu olmadığını belirten Esad, muhalifleri tehdit ederek operasyonların devam edeceği mesajını verdi.
OPERASYONLAR GÖÇE ZORLUYOR
Esad'ın İdlib ve kırsalında başlattığı Rus destekli saldırılar neticesinde BM'ye göre yaklaşık 900 bin, Türkiye Cumhuriyeti'ne göre ise yaklaşık 1 milyon Suriyeli, Türkiye sınırına doğru göçe başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırılar sonucunda sınıra doğru başlayan göç hareketi için çalışmaların başlatıldığını belirtmiş ve sınır bölgesinde briketten evler yapıldığını açıklamıştı.