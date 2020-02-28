Halep halkı İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldı
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Halep halkı İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldı

Suriye'nin Halep kentinde halk, dün akşam rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen 33 Türk askeri için gıyabi cenaze namazı kıldı.

28.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:45
Halep halkı İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldı

Suriye'nin Halep kentinde halk, dün akşam rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen 33 Türk askeri için gıyabi cenaze namazı kıldı.


Suriye'nin Halep kentine bağlı Mare kasabasında halk, dün 'de şehit düşen Türk askerleri için cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kıldı. Mare halkı, şehitler için derin üzüntü duyduklarını ifade ederek dua etti. Türk halkına da taziye mesajı gönderen siviller, Türkiye'nin Suriyeli siviller için gösterdiği çabaya teşekkür etti. - HALEP

Kaynak: İHA

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