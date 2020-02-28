Halep halkı İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldı

28.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:45

Suriye'nin Halep kentinde halk, dün akşam rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen 33 Türk askeri için gıyabi cenaze namazı kıldı.



Suriye'nin Halep kentine bağlı Mare kasabasında halk, dün İdlib'de şehit düşen Türk askerleri için cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kıldı. Mare halkı, şehitler için derin üzüntü duyduklarını ifade ederek dua etti. Türk halkına da taziye mesajı gönderen siviller, Türkiye'nin Suriyeli siviller için gösterdiği çabaya teşekkür etti. - HALEP

Kaynak: İHA