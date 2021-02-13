Hale Soygazi: Ekranları özledim

Soygazi, "Ben de tam manavıma sizi soruyordum, 'nerede bu gazeteciler' diye. Karşıma çıktınız" dedi.

Soygazi, "Ben de tam manavıma sizi soruyordum, 'nerede bu gazeteciler' diye. Karşıma çıktınız" dedi.

70 yaşına basan usta oyuncu, sırası geldiğinde Covid-19 aşısını olacağını söyledi. Soygazi ayrıca yakın zamanda bir dijital platform dizisinde rol aldığını belirtip "Ekranları, setleri çok özledim" dedi.

Kaynak: Hürriyet