Haldun Dormen müjdeyi verdi: Yeni müzikalde Azra Akın ve Neco da var - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Haldun Dormen müjdeyi verdi: Yeni müzikalde Azra Akın ve Neco da var

Hürriyet - Haberler | Magazin
Haldun Dormen müjdeyi verdi: Yeni müzikalde Azra Akın ve Neco da var

93 yaşındaki oyuncu, bir süre önce perdelerini kapatan Dormen Tiyatrosu hakkındaki soru üzerine şöyle konuştu: "Tiyatronun kapanmasına ben karar verdiğim için o kadar üzülemedim. Ama dostlarım ve oyuncular perişan oldu.

93 yaşındaki oyuncu, bir süre önce perdelerini kapatan Dormen Tiyatrosu hakkındaki soru üzerine şöyle konuştu:

"Tiyatronun kapanmasına ben karar verdiğim için o kadar üzülemedim. Ama dostlarım ve oyuncular perişan oldu. Oyuncularımı selamladım, seyirciyi selamladım. Uzun bir süre de tiyatro yapmadım."

Dormen, yeni bir müzikal hazırlığında olduğunu da açıkladı: "Cengizhan'la beraber bir müzikal yazdık, onu yapmaya çalışıyoruz. Bana rejisi düşüyor. Azra Akın var içinde, Neco var. Harika bir kadroya sahip, inşallah olur."

Hürriyet - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Abdullah Öcalan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Şevval Şahin Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Muslera Umut Meraş Abdullah Avcı Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Haldun Dormen müjdeyi verdi: Yeni müzikalde Azra Akın ve Neco da var - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 09:44:06. #1.12#