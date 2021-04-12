Haldun Demirhisar kimdir? Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar kaç yaşında, ne iş yapmakta?

Hafta sonu başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında yeni bir aşk haberi çıktı. Konu ilgili Serenay Sarıkaya neler dedi? Haldun Demirhisar kimdir? Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar kaç yaşında, ne iş yapmakta?

Hafta sonu başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında yeni bir aşk haberi çıktı. Konu ilgili Serenay Sarıkaya neler dedi? Haldun Demirhisar kimdir? Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar kaç yaşında, ne iş yapmakta?

HALDUN DEMİRHİSAR KİMDİR?

Heavenly dDF' isimli şirketinin sahibi olan Haldun Demirhisar, yurt genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli bir iş insanı... The Stay Otel, Kuum Beach ve Plage Isolee gibi yerlerin işletmeciliğini yapmaktadır. Bunların yanı sıra mimar ofisi ve restoran işletmeleri de bulunan Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile aşk yaşamıştı.

SERENAY SARIKAYA AŞK HABERLERİNE YANITI

Sarıkaya, "Merhaba... Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi geçen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgili olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan çirkin yorumları kınıyorum" diyerek, tepki gösterdi.