Hala Filmi

Hala Filmi

Hala filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hala filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

26.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:58
Hala Filmi

Minhal Baig'in yazıp yönettiği dram filmi Hala'nın başrollerinde Geraldine Viswanathan, Jack Kilmer, Gabriel Luna, Purbi Joshi ve Azad Khan yer alıyor.

Yönetmen: Minhal Baig

Senaryo: Minhal Baig

Oyuncular: Geraldine Viswanathan, Jack Kilmer, Gabriel Luna, Purbi Joshi, Azad Khan, Taylor Marie Blim, , Charin Alvarez, Sam Straley, Sonny Bhatt, Ahmed Lucan, Alka Nayyar, Raven Whitley, Bianca Corral, Zayna Dib, Jimmy Chung, Birgundi Baker, Keith LeCreed Harris, Michael Holub, Celia Skvaril

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Hala

Yapımcı Firma: Overbrook Entertainment

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce, Urduca

Filmin Süresi: 94 dk.

Dağıtıcı Firma: Overbrook Entertainment

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Kaynak: InterSinema.com
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