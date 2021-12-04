Haklarına hapis cezası bulunan 12 kişi yakalanıp, tutuklandı - Haberler
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Haklarına hapis cezası bulunan 12 kişi yakalanıp, tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel
Haklarına hapis cezası bulunan 12 kişi yakalanıp, tutuklandı

HATAY'da jandarmanın haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı.

HATAY'da jandarmanın haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı. Operasyonda ayrıca uyuşturucuyla Roma dönemine ait olduğu belirtilen 1600 yıllık sütun başlığı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 12 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu, uyarıcı ve sahte içkinin yanı sıra Roma dönemine ait 1600 yıllık sütun başlığı ele geçirildi.Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamca tutuklandı.


Haklarına hapis cezası bulunan 12 kişi yakalanıp, tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Son Dakika Haberleri

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