Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını (3)
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Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını (3)

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ: KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Hakkıbey Yarımadası'nda meydana gelen orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını (3)
20.09.2020 02:39 | Son Güncelleme: 20.09.2020 02:43

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ: KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Hakkıbey Yarımadası'nda meydana gelen orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Ekiplerin görevlerinin başında olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Gerekli tüm müdahaleler yapılıyor. Çok şükür ki yangın kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralı olmaması en büyük tesellimiz. Zarar gören alanların eski haline dönmesi için gerekli çalışmaları en kısa sürede başlatacağız" dedi.

AYVALIK (Balıkesir),


Kaynak: DHA

DHA Editörü - AYVALIK (Balıkesir)
AYVALIK (Balıkesir)
DHA Editörü
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