Hakkı Salınmış kimdir, kaç yaşında? Doğduğun Ev Kaderindir Dayı kimdir? Doğduğun Ev Kaderindir'deki Dayı Hakan Salınmış filmleri ve dizileri!

Çarşamba akşamları TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'e dayı rolünde ünlü oyuncu Hakan Salınmış transfer oldu! İzleyiciler, Doğduğun Ev Kaderindir Dayı kimdir? Doğduğun Ev Kaderindirdeki Dayı Hakan Salınmış kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dayı ve Sultan aşık mı olacak? sorularını şimdiden merak ediyor!

Çarşamba akşamları TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'e son olarak Barış ve Savaş karakteri dahil olmuştu! Doğduğun Ev Kaderindir Barış karakteriyle Engin Öztürk dahil olmasının ardından şimdi ise dayı rolünde ünlü oyuncu Hakan Salınmış dahil oldu! İzleyiciler, Doğduğun Ev Kaderindir Dayı kimdir? Doğduğun Ev Kaderindir'deki Dayı Hakan Salınmış kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dayı ve Sultan aşık mı olacak? merak etmeye başladı. İlk fragmandan anlaşıldığı kadarıyla önümüzdeki bölümlerde Dayı ve Sultan arasında eğlenceli bir aşk filizlenecek!

HAKAN SALINMIŞ KİMDİR?

Hakan Salınmış 3 Nisan 1964 yılında Ankara'da dünyaya gelmiş bir Türk oyuncudur. 57 yaşındaki Hakan Salınmış çok sayıda film ve dizide rol almıştır. Kariyerinin ilk dizisi, 1993 yılında Ferhunde Hanımlar dizisi olmuştur. Son olarak 2015-16 Muhteşem Yüzyıl Kösem (Lala Mehmet Paşa) 2016-17 Vatanım Sensin (Eşref Paşa) ve Ramo dizilerinin yanı sıra çok fazla dikkat çektiği rolü olmuştur.

HAKAN SALINMIŞ FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Sinema

2001 Fidan Hanım'a Ne Oldu

2004 Hırsız Var!

2006 Çinliler Geliyor

2009 Adab-ı Muaşeret

2009 Kıskanmak

2011 Sen Kimsin?

2014 Göl Zamanı

2014 Bana Masal Anlatma

2015 Kara Bela

2015 Münafık

2015 Zilin Sesi

2016 Güzel İkili

2016 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

2016 Seni Seven Ölsün

2017 Sen Kiminle Dans Ediyorsun?

2018 Hedefim Sensin

2020 Bayi Toplantısı

Televizyon