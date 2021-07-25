Hakkı Bulut sorusuna Reynmen'den şok eden cevap
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Hakkı Bulut sorusuna Reynmen'den şok eden cevap

Hakkı Bulut sorusuna Reynmen'den şok eden cevap
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hakkı Bulut'un şarkımı çaldı diyen Reynmen, ilk kez konuştu. Reynmen tanınan şarkıcı Yusuf Aktaş verdiği cevap verdi. İşte detaylar...

Hakkı Bulut, 1986 yılında 'Nazlım' albümünde yer alan bir şarkısının Reynmen olarak tanınan şarkıcı Yusuf Aktaş tarafından izinsiz kullanıldığını söylemişti. Bulut, "Popçu mudur, rock'çı mıdır bilmediğim Reynmen diye biri var. Gayet de güzel millet seviyor. Bir gün bir baktım, benim şarkımı alıp koymuş albümüne. 1986 yılında Nazlım albümünde 'Kızlar kızlar güzelim kızlar, sarışın esmer kumral kızlar, size kötü diyenin dili kurusun, kiminiz melek kiminiz huri' şeklinde sözleri olan bir şarkım var. Reynmen bu şarkımın müziğini olduğu gibi almış, üzerine söz yazmış, söylüyor" demişti.

Show TV muhabirinin konu için aradığı Reynmen'den şok cevap geldi. Muhabirle yazışmasını Twitter'da yayınlayan şarkıcının, verdiği cevap dikkat çekti. Reynmen muhabire, "Memleket daha önemli sorunlar var hanımefendi lütfen onlarla ilgilenin" diye yazdı. Reymenn daha sonra, "Reynmen Bey...mmm" diye tweet attı.

Hakkı Bulut sorusuna Reynmen'den şok eden cevap

Kaynak: Snob Magazin

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