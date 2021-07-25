Hakkı Bulut SMA hastası çocuk için Kars'ta sahneye çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakkı Bulut SMA hastası çocuk için Kars'ta sahneye çıktı

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Magazin

Hakkı Bulut SMA hastası çocuk için Kars'ta sahneye çıktı Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Hakkı Bulut, Kars'ta SMA Tip 1 hastası çocuk için sahne aldı.

Hakkı Bulut SMA hastası çocuk için Kars'ta sahneye çıktı

KARS - Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Hakkı Bulut, Kars'ta SMA Tip 1 hastası çocuk için sahne aldı. Yılların eskitemediği sanatçı Hakkı Bulut, eski ve yeni eserlerini seslendirdi.

Kars Dernekler Federasyonu ile Karslı Özkesemenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Susuz ilçesinde Aygır Gölü kıyısında organize ettiği 'Umut Festivali' birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Düzenlenen festivalin tüm gelirinin SMA Tip 1 hastası olan Berinay Özkesemen isimli bebeğe bağışlanacağı festivalde sahne alan sanatçı Hakkı Bulut, seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle festivale katılanları kendinden geçirdi.

Festivalin tüm gelirlerinin Berinay bebeğe bağışlanacağını ifade eden Berinay Özkesemen'in dedesi Rıfat Özkesemen, "Bu çocuk benim torunum, bunun gibi nice çocuklarımız var. Bütün insanlara sesleniyorum. Sadece benim çocuğum için değil, bütün SMA çocukları için el birliği verelim. Bu çocukları kurtaralım. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Ben kendi çocuğum torunum için uğraştım. İnşallah bundan sonra da bütün çocuklar için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım" dedi.

Karslı yöresel sanatçıların da sahne aldığı festivalde Hakkı Bulut'u dinlemek için festival alanına gelen genç, yaşlı, çok sayıda hayranı ünlü sanatçının seslendirdiği, 'Ben Tövbemi Geri Aldım,' 'İkimiz bir Fidanız', 'Kul Hatasız Olmaz' gibi birbirinden güzel şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Hakkı Bulut SMA hastası çocuk için Kars'ta sahneye çıktı
Hakkı Bulut SMA hastası çocuk için Kars'ta sahneye çıktı
Hakkı Bulut SMA hastası çocuk için Kars'ta sahneye çıktı
Hakkı Bulut SMA hastası çocuk için Kars'ta sahneye çıktı
Hakkı Bulut SMA hastası çocuk için Kars'ta sahneye çıktı
Hakkı Bulut SMA hastası çocuk için Kars'ta sahneye çıktı
Hakkı Bulut SMA hastası çocuk için Kars'ta sahneye çıktı
Hakkı Bulut SMA hastası çocuk için Kars'ta sahneye çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Derya Uluğ Acun Ilıcalı Seren Serengil Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Jimmy Durmaz Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hakkı Bulut SMA hastası çocuk için Kars'ta sahneye çıktı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 17:26:08. #1.15#

title