Hakkı Alkan kimdir? ShiftDelete'in kurucusu Hakkı Alkan kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Hakkı Alkan kimdir? ShiftDelete'in kurucusu Hakkı Alkan kaç yaşında, aslen nerelidir?

Hakkı Alkan kimdir? ShiftDelete'in kurucusu Hakkı Alkan kaç yaşında, aslen nerelidir?
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ShiftDelete.net'in kurucusu Hakkı Alkan, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. 2020 Nisan ayında Corona'ya yakalanan, Hakkı Alkan bunun üzerine video paylaşmış ve yaşadıklarını anlatmıştı. Peki, Hakkı Alkan kimdir? ShiftDelete'in kurucusu Hakkı Alkan kaç yaşında, aslen nerelidir?

Türkiye'nin en büyük teknoloji haber siteleri arasında yer alan Hakkı Alkan, son dönemde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan isimler arasında yer almaktadır. Vatandaşlar internette en çok "Hakkı Alkan kimdir? ShiftDelete'in kurucusu Hakkı Alkan kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını aratmaktadır. Hakkı Alkan ile ilgili detaylar haberimizde.

HAKKI ALKAN KİMDİR?

Teknoloji gazetecisi Hakkı Alkan, 1980 yılında Ankara'da doğmuştur. İstanbul'da yaşamakta, evli ve 1 çocuk babasıdır. 2003 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Profesyonel iş hayatına 2003 yılında Chip Magazine dergisinde editörlük yaparak başlamıştır. Bu sırada Haziran 2005 yılında ShiftDelete.Net'i kurmuştur. Hakkı Alkan 5 yılın sonunda Chip Magazine dergisinden ayrılır ve ardından PC Magazine dergisinde 1 yıl boyunca yazı işleri müdürü olarak görev yapar. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Youtube'da yaptığı yayınlarla zaman zaman gündeme gelen Hakkı Alkan, videolarında hayatından kesitler ve iş için gittiği yurt dışı seyahatlerini paylaşıyor.

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Hakkı Alkan kimdir? ShiftDelete'in kurucusu Hakkı Alkan kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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