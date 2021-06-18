Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kentte iki yıldır terör örgütüne katılımın olmadığını söyledi Açıklaması
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Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kentte iki yıldır terör örgütüne katılımın olmadığını söyledi Açıklaması

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kentte iki yıldır terör örgütüne katılımın olmadığını söyledi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, kentte artık terör olaylarının yaşanmadığını, iki yıldır terör örgütüne katılımın olmadığını söyledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, kentte artık terör olaylarının yaşanmadığını, iki yıldır terör örgütüne katılımın olmadığını söyledi.

Akbıyık, "Dostluk Köprüsü" projesi kapsamında kentte bulunan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ve çeşitli illerden gazetecilerle Hakkari Üniversitesinde bir araya geldi.

Programın ardından üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Akbıyık, kentte huzur ve güven ortamının hakim olduğunu söyledi.

Kentteki hizmet ve yatırımlara değinen Akbıyık, şunları kaydetti:

"Hakkari'de hayat var. Burada en ufak bir terör olayı yok. İki yıldır Hakkari'de terör örgütüne katılan yok ve terörist sayısı çok çok azaldı. İnşallah terör belasından kurtuluyoruz. Hakkari artık terörle, şiddetle anılmıyor. Burada hakikaten güzel işler, güzel şeyler yapılıyor. Biz her alanda halkımızın da desteğiyle bir seferberlik anlayışıyla hareket ediyoruz. İlk geldiğimizde birinci meselemiz eğitim dedik. Tüm Hakkari halkıyla, sivil toplum kuruluşlarımızla, gazetecilerimizle, müdürlerimizle, belediyelerimizle eğitimin kalitesini artırmak için projeler yaptık."

Kıymaz ise kentte bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, bölgede huzur ikliminin hakim olduğunu vurguladı.

AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek de zor günlerden geçerek bu günlere geldiklerini, artık kentteki gençlerin geleceğine katkı sağlayacak faaliyetlere yöneldiklerini aktardı.

Programa, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, bazı kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Taş ve üniversitenin idari personeli katıldı.

Sempozyumun ardından Kıymaz ve beraberindeki gazeteciler, Çukurca kara yolundaki bir maden şirketini ziyaret ederek, sahayı gezdi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kentte iki yıldır terör örgütüne katılımın olmadığını söyledi Açıklaması
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kentte iki yıldır terör örgütüne katılımın olmadığını söyledi Açıklaması
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kentte iki yıldır terör örgütüne katılımın olmadığını söyledi Açıklaması
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kentte iki yıldır terör örgütüne katılımın olmadığını söyledi Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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