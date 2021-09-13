Hakkari Valisi Akbıyık, TSKGV üyelerini kabul etti - Haberler
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Hakkari Valisi Akbıyık, TSKGV üyelerini kabul etti

AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel
Hakkari Valisi Akbıyık, TSKGV üyelerini kabul etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) üyeleriyle bir araya geldi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) üyeleriyle bir araya geldi.

Vali Akbıyık, makamından kabul ettiği üyelere çalışmalarından dolayı başarılar diledi.

Akbıyık, kendisinin de aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kurulu'nun fahri "Hakkari Başkanı" olduğunu, bundan sonra çalışmalarla yakından ilgileneceğini ifade etti.

Ziyarette üyelere, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü ve Kamu Görevlileri Sendikası İl Başkanı Şirin Adıyaman ile Avukat Abdülmecit Tarhan da eşlik etti.

Hakkari Valisi Akbıyık, TSKGV üyelerini kabul etti

Hakkari Valisi Akbıyık, TSKGV üyelerini kabul etti

AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hakkari Valisi Akbıyık, TSKGV üyelerini kabul etti - Haberler
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