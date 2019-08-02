Hakkari Valiliği, 13 Mart 2016'da Ankara Güvenpark'ta 38 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin...
Hakkari Valiliği, 13 Mart 2016'da Ankara Güvenpark'ta 38 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin yaralandığı bombalı terör eyleminde kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Hakkari Valiliği, 13 Mart 2016'da Ankara Güvenpark'ta 38 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin yaralandığı bombalı terör eyleminde kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
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18:04 Hakkari Valiliği, 13 Mart 2016'da Ankara Güvenpark'ta 38 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin...