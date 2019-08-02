Hakkari Valiliği, 13 Mart 2016'da Ankara Güvenpark'ta 38 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin...

Hakkari Valiliği, 13 Mart 2016'da Ankara Güvenpark'ta 38 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin...

Hakkari Valiliği, 13 Mart 2016'da Ankara Güvenpark'ta 38 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin yaralandığı bombalı terör eyleminde kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

2.08.2019 18:04
Hakkari Valiliği, 13 Mart 2016'da Ankara Güvenpark'ta 38 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin...

Hakkari Valiliği, 13 Mart 2016'da Ankara Güvenpark'ta 38 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin yaralandığı bombalı terör eyleminde kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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