Hakkari Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Hakkari Üniversitesi taban puanları! Hakkari Üni bölümleri puanları!
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Hakkari Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Hakkari Üniversitesi taban puanları! Hakkari Üni bölümleri puanları!

Hakkari Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Hakkari Üniversitesi taban puanları! Hakkari Üni bölümleri puanları!
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YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Hakkari Üniversitesi oldu. Peki, Hakkari Üniversitesi taban puanları kaçtır? Hakkari Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Hakkari Üniversitesi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre İzmir'deki Hakkari Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Hakkari Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Hakkari Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Hakkari Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Hakkari taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Hakkari Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Almanca ÖğretmenliğiDİL3031248,72090331,77262
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY5050366,12583403,71080
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce ÖğretmenliğiDİL6062367,04176397,84447
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA5052335,32832346,35213
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf ÖğretmenliğiEA4041342,44606350,58151
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ5050367,91672417,73295
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisatEA205196,55455216,12089
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/MaliyeEA201213,65944213,65944
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEA2010216,21888377,85095
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyatSÖZ150154266,09568365,95752
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat MühendisliğiSAY204289,70658340,45507

Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.

HAKKARİ ÜNİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Hakkari Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Hakkari Üniversitesi taban puanları! Hakkari Üni bölümleri puanları! - Haberler
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