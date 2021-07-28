Hakkari Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Hakkari Üniversitesi taban puanları! Hakkari Üni bölümleri puanları!
YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Hakkari Üniversitesi oldu. Peki, Hakkari Üniversitesi taban puanları kaçtır? Hakkari Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Hakkari Üniversitesi puanları sizlerle...
Geçen seneye göre İzmir'deki Hakkari Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Hakkari Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Hakkari Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Hakkari Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Hakkari taban puanları kaçtır?
2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:
"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI
Hakkari Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Almanca Öğretmenliği
|DİL
|30
|31
|248,72090
|331,77262
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|50
|50
|366,12583
|403,71080
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|60
|62
|367,04176
|397,84447
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|50
|52
|335,32832
|346,35213
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği
|EA
|40
|41
|342,44606
|350,58151
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|50
|367,91672
|417,73295
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat
|EA
|20
|5
|196,55455
|216,12089
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye
|EA
|20
|1
|213,65944
|213,65944
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
|EA
|20
|10
|216,21888
|377,85095
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat
|SÖZ
|150
|154
|266,09568
|365,95752
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği
|SAY
|20
|4
|289,70658
|340,45507
Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.