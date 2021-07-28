Hakkari Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Hakkari Üniversitesi taban puanları! Hakkari Üni bölümleri puanları!

YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Hakkari Üniversitesi oldu. Peki, Hakkari Üniversitesi taban puanları kaçtır? Hakkari Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Hakkari Üniversitesi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre İzmir'deki Hakkari Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Hakkari Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Hakkari Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Hakkari Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Hakkari taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Hakkari Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Almanca Öğretmenliği DİL 30 31 248,72090 331,77262 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 50 366,12583 403,71080 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği DİL 60 62 367,04176 397,84447 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 50 52 335,32832 346,35213 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 40 41 342,44606 350,58151 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 50 367,91672 417,73295 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 20 5 196,55455 216,12089 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye EA 20 1 213,65944 213,65944 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 20 10 216,21888 377,85095 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 150 154 266,09568 365,95752 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 20 4 289,70658 340,45507

Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.

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