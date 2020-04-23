HAKKARİ TAŞAN DERE; VEZİRLİ, ADAKLI VE KÖPRÜCÜK'Ü SULAR ALTINDA BIRAKTI Yüksekova'da sağanak çok sayıda evde su baskınına neden oldu (2)Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan sağanak, Büyük Çayı Deresi'nin de taşmasına neden oldu.

Yüksekova'da sağanak çok sayıda evde su baskınına neden oldu (2)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan sağanak, Büyük Çayı Deresi'nin de taşmasına neden oldu. Taşan dere ile Vezirli, Adaklı ve Köprücük köylerindeki birçok ev, ahır ve ekili alan sular altında kaldı. Köylüler, ahırlardaki hayvanlarının zarar görmemesi için yoğun çaba sarf etti.

Büyük Çayı Deresi'nin taşması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Su baskını nedeniyle derelerinin önünü açmak için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Özellikle dere kenarında bulunan Vezirli köyünde 10'a yakın evin tahliye edilmesi de istendi.

KAYMAKAM DOĞRAMACI BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelerek incelemede bulunan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, "Buradaki esas problem şu şehirde dere yatağında ciddi manada yapılaşma var. Yapılaşma nedeniyle dere yatağına giriş de imkansız. Bu süreci zorlaştırıyor. Herkes bilmeli ki dere yatağına ev yapıyorsanız sular altında kalma ihtimaliniz var. Bunun önüne geçmek için herkesin bilinçli hareket etmesi gerekir. İnşallah yağmur dindiğinde müdahale edilecek. Şu an bu şartlar altında araçların buraya girmesi imkansız yapılar da dereye girmemizi engelliyor. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA