HAKKARİ Pancar toplarken uçurumdan düşüp yaralandı, 5 saatte kurtarıldı

Pancar toplarken uçurumdan düşüp yaralandı, 5 saatte kurtarıldıHAKKARİ'de, pancar toplamak için çıktığı kayalıklarda dengesini kaybederek düşen Süleyman Kurt (51) yaralandı.

Pancar toplarken uçurumdan düşüp yaralandı, 5 saatte kurtarıldı

HAKKARİ'de, pancar toplamak için çıktığı kayalıklarda dengesini kaybederek düşen Süleyman Kurt (51) yaralandı. Kurt, yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Hakkari kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Zap Vadisi'ne pancar toplamaya giden Süleyman Kurt, ayağının kayması sonucu bir anda dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten kayalığa düşerek yaralandı. Kurt, düştüğü yerde de mahsur kaldı. Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamayınca da AFAD ekiplerine haber verildi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE ve Hakkari Üniversitesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saat süren yoğun çalışmalar sonucu Kurt, bulunduğu yerden kurtarıldı. Kurt'un sedye ile taşınması sırasında ekipler zor anlar yaşadı. Ayağında kırık olduğu belirlenen Kurt, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaynak: DHA