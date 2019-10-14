Hakkari otostopla çıktığı türkiye turunu, hakkari'de tamamladı

14.10.2019 14:12

Otostopla çıktığı Türkiye turunu, Hakkari'de tamamladı

Ankara Başkent Üniversetisi Radyo Televizyon Sinema Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Dilara Özkan (20), ülkenin farklı noktalarındaki güzellikleri keşfetmek için okuluna ara vererek geçen yıl Mayıs ayında otostop çekerek Ankara'dan başlattığı yolculuğunu, Türkiye'nin sınır kenti Hakkari'de noktaladı. Özkan, otostosla çıktığı gezide Türkiye'nin 81 ilini gezdiğini ve son olarak bu hayalini Hakkari'de gerçekleştirdiğini söyledi.

Ankara Başkent Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü'nde eğitim görürken, ülkenin farklı noktalarındaki güzellikleri keşfetmek için okuluna ara vererek geçen yıl Mayıs'ta Ankara'dan yola çıkan Özkan, son durağı Hakkari'ye ulaştı. Gittiği yerlerin doğal ve kültürel zenginliklerini fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşan Özkan, birçok araçla sürdürdüğü yolculukta binlerce kilometre yol katetti. Turunu Hakkari'de tamamlayan Özkan, otostop çekerk yaptığı yolculukta 81 ilin güzelliklerini keşfettiğini anlattı.

HAYALİMİ HAKKARİ'DE GERÇEKLEŞTİRDİM

Özkan, Türkiye'min her yerini gezdim. Türkiye turum bitti ve bunu otostopla seyahat ederek yaptım. Gittiğim yerlerde turistik yerlerden ziyade köyleri gezmeye çalışıyorum. Bu şekilde gezdiğimde insanlarla sohbet edip, farklı şeyler öğreniyorum. 2018 yılın mayıs ayında yola çıkarak otostopla bu geziye çıktım. Gezimin son durağı Hakkari'deyim. İnsan kendine güvendikten sonra bütün hayallerini gerçekleştirebiliyor. Ben kendimi özgür olduğum şekilde yollara adadım. Seyahat etmek çok güzel ve hayalimi Hakkari'de gerçekleştirdim. Hakkari'yi çok beğendim. Kentin doğası çok güzel. Birkaç gün burada kalıp ilçelerini de dolaşacağım diye konuştu.

Kaynak: DHA