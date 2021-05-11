Hakkari Müftülüğünden 450 aileye yardım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakkari Müftülüğünden 450 aileye yardım

Hakkari Müftülüğünden 450 aileye yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hakkari İl Müftü Vekili Mikail Polat, 450 aileye Ramazan yardımı ulaştırdıklarını söyledi.

Hakkari İl Müftü Vekili Mikail Polat, 450 aileye Ramazan yardımı ulaştırdıklarını söyledi.

Hakkari İl Müftü Vekili Polat, İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şubesinin "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" sloganıyla 450 aileye Ramazan yardımı ulaştırdıklarını belirtti. Polat, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren korona virüs salgını gölgesinde geçirilen ikinci Ramazan ayında İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 'Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin' sloganıyla 450 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunduk. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmenin elzem olduğu bugünlerde İl Müftümüz Faruk Gürbüz, Karaman iline tayin olduğundan ilimizden ayrıldı. nezaretinde il merkezine bağlı mahalle, belde, köy ve mezarlarda Ramazan ayından önce din görevlilerimiz ile birlikte ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettik. Vatandaşlarımız tarafından şubemize teslim edilen gıda paketleri, fitre, zekat, bağışlanan adak kurbanlarına ait etler ve Türkiye Diyanet Vakfınca gönderilen yardım kartları görevlilerimizden oluşturulan ekipler tarafından büyük bir itina ile en fakirlerinden başlamak üzere yardıma muhtaç 450 ailenin evlerine bizzat ulaştırıldı. Bu hizmeti yaparken vatandaşlarımızdan aldığımız hayır dua ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfına duyulan güven bizleri fazlasıyla memnun etti. Vatandaşlarımızdan; zekat, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet gibi bağışları için bagis.tdv.org web adresinden, fitre ve fidye bağışları için de yine tüm GSM operatörlerinin faturalı-faturasız hatlarından fitre yazıp 5601'e SMS göndererek 28 TL'lik fitre ve fidye bağışında bulunmalarını ve yardımlarının en muhtaç ailelere ulaştırılacağını bilmelerini istiyorum. Bu vesileyle, vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, ülkemiz ile İslam alemine huzur ve saadet getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim" dedi. - HAKKARİ

Hakkari Müftülüğünden 450 aileye yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Faik Öztrak Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Burak Sergen Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Gazze
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hakkari Müftülüğünden 450 aileye yardım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 11:06:02. #1.14#

title