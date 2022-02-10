Hakkari kent merkezi ile 2 ilçesinde okullara 'kar' tatili (2)
Demirören Haber Ajansı, Yaşar Kaplan - Güncel
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6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİHakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yollarda kazalar meydana geldi.
YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - 6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yollarda kazalar meydana geldi. Esenyurt Mahallesi'nde kayan 6 araç, zincirleme kazaya neden oldu. 6 aracın birbirine girdiği kazada yaralanan olmazken, ekipler bölgede çalışma başlattı.