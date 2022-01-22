Hakkari Esnaf Odası Başkanı Akboğa yeniden seçildi

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimleri Seçimlerin yapılması Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı seçilen İsmail Akboğa'nın teşekkür konuşması Hakkari Esnaf Odası Başkanı Akboğa yeniden seçildiHAKKARİ - Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimleri bugün yapıldı.