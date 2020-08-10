Hakkari'de zırhlı araç devrildi: 2 şehit
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi şehit oldu.
10.08.2020 07:27 | Son Güncelleme: 10.08.2020 07:45
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi şehit oldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran sınırındaki üs bölgesinden görev dönüşü yapan polis zırhlı aracı devrildi.
Kazada araçta bulunan 2 özel harekat polisi şehit oldu.
Şehitlerin cenazeleri düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.
Kaynak: AA