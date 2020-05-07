Hakkari'de yaralı bulunan köpek tedaviye alındı
07.05.2020 17:16 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:22
Hakkari'de boynuna inşaatlarda kullanılan bağlama teli dolanarak yaralanan köpek tedaviye alındı.
Hakkari'de boynuna inşaatlarda kullanılan bağlama teli dolanarak yaralanan köpek tedaviye alındı.
Alınan bilgiye göre, Hakkari Üniversitesi yerleşkesinde boynuna tel dolanan bir köpek bulunduğu ihbarını alan Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, söz konusu bölgeye gitti.
Yerde halsiz yatan köpeğe müdahale ederek boynundaki teli çıkaran ekipler, yaralı hayvanı Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine götürerek tedaviye aldı.
Kaynak: AA