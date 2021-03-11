Hakkari'de terörün finansman kaynağına büyük darbe: 482 kilo eroin, 65 kilo da metamfetamin ele geçirildi
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Hakkari'de terörün finansman kaynağına büyük darbe: 482 kilo eroin, 65 kilo da metamfetamin ele geçirildi

11.03.2021 22:58 | Son Güncelleme: 11.03.2021 23:45

İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de jandarmanın terörün finansmanı operasyonu ile 482 kilo eroin, 65 kilo da metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yandan PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da sorumluluk bölgesindeki asayiş, narkotik ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında istihbarat çalışmaları sonucu 10-11 Mart tarihinde Yüksekova ilçesinin kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda PKK terör örgütünün finans kaynağına büyük darbe vururken, toplam 482 kilo eroin, 65 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

BAKAN SOYLU'DAN JANDARMAYA TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili sosyal medya hesaplarından, "482 kilo eroin, 65 kilo metamfetamin. Terörün finansmanı operasyonunda uyuşturucuya Hakkari'de bir darbe daha. Tebrikler @Jandarma" ifadelerine yer verdi.

Hakkari'de terörün finansman kaynağına büyük darbe: 482 kilo eroin, 65 kilo da metamfetamin ele geçirildi
Hakkari'de terörün finansman kaynağına büyük darbe: 482 kilo eroin, 65 kilo da metamfetamin ele geçirildi
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