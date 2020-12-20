Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlamasında can dostlar unutulmadı
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Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlamasında can dostlar unutulmadı

20.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:19
Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlamasında can dostlar unutulmadı

Hakkari Belediyesi pandemi nedeniyle hafta sonu iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında can dostları yalnız bırakmadı.

Hakkari Belediyesi pandemi nedeniyle hafta sonu iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında can dostları yalnız bırakmadı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda sokak hayvanlarının beslenmesi için ek önlemler aldı. Ekipler kent merkezinde 7 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Çukurca kara yolundaki can dostlar için görevlerini yapmayı sürdürürken, sokakta yaşayan hayvanların beslenme odaklarına da mama bırakıldı.

Kentin birçok noktasında bulunan can dostlar için yiyecek bırakan veteriner ekipleri, yeni doğum yapan anne kepeklerin tedavisini ise bulunduğu noktada yaptı. Can dostları kendi elleriyle besleyen belediye ekipleri, düzenli olarak yiyecek bırakmaya devam ettiklerini ifade ettiler. - HAKKARİ

Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlamasında can dostlar unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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