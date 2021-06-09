Hakkari'de sınır güvenliği toplantısı
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Hakkari'de sınır güvenliği toplantısı

Hakkari'de sınır güvenliği toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığındaki Türk heyeti ile İran heyeti arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığındaki Türk heyeti ile İran heyeti arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı.

Vali İdris Akbıyık başkanlığındaki Türk heyetiyle Urmiye Sınır Karakolu Komutanı Albay Yusuf Hosrevi başkanlığındaki İran heyeti arasında Esendere Gümrük Kapısı'nda sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda iki ülkenin sınır güvenliği, sınırda yapılan ticaretle ilgili sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri görüşüldü. - HAKKARİ

Hakkari'de sınır güvenliği toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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