Hakkari'de Şehit Olan Anne ve Bebeğe Yürek Yakan Veda: Acılı Baba Oğlunun Cenazesini Öperek Toprağa Verdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aracıyla seyir halindeyken PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen saldırıda şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan yan yana toprağa verildi. Acılı babanın bebeğinin cenazesini öperek toprağa verdiği anlar yürekleri dağladı.

OTOMOBİLİN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Dün, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkiinde meydana gelen olayda, üs bölgesinde görevli Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönen eşi Nurcan Karakaya (25) ve yanındaki 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya'nın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi.

ANNE VE BEBEK ŞEHİT OLDU

PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen olayda, Nurcan Karakaya ve oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya şehit oldu. Şehit anne ve oğlunun naaşları Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardından hava yoluyla eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın memleketi Kayseri'ye getirildi.

Burada cenazeler için helallik alındı. Ardından cenazeler kara yoluyla Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir (57) ve kardeşi Emirhan Demir'in (15) yaşadığı Sivas Şarkışla ilçesine getirildi.

YAN YANA GÖMÜLDÜLER

Şarkışla Kaymakamlığı önünde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehit anne ve oğlunun cenazeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da omuzlanarak cenaze aracına konuldu. Şarkışla Garnizon Şehitliği'ne getirilen şehit anne ve bebeği için askeri manga tarafından saygı atışı yapıldı.

EŞİNİN VE OĞLUNUN MEZARI BAŞINDA DUA ETTİ

Aynı araçta şehit olan anne ve 11 aylık bebeği gözyaşları içerisinde yan yana toprağa verildi. Anne ve oğlunun mezarı kırmızı güller ve çiçeklerle süslendi. Patlamada eşini ve oğlunu kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya eşinin ve oğlunun mezarı başında dua etti.