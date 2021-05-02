Şehit Ahmet Asan memleketine uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehit Ahmet Asan memleketine uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ - Haberler | Güncel

Şehit Ahmet Asan memleketine uğurlandı Hakkari'de Şehit Ahmet Asan için tören düzenlendi Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda Nirvaseytu-1850 rakımlı tepe üs bölgesinde teröristlerin roketli saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesi'nde...

Şehit Ahmet Asan memleketine uğurlandı

Hakkari'de Şehit Ahmet Asan için tören düzenlendi

HAKKARİ - Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda Nirvaseytu-1850 rakımlı tepe üs bölgesinde teröristlerin roketli saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Dağ ve Komanda Tugay Komutanı Kurmay Başkanı Topçu Kurmay Albay Özkan Şenol, Adalet Komisyon Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Pınar, İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, kurum amirleri, polisler ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Asan'ın Türk bayrağına sarılı naaşının bulunduğu tabutun tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Özgeçmişi okunan şehit Asan için daha sonra dua edildi. Duanın ardından şehit askerin cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu. Karayoluyla Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'na götürülen Şehit Asan'ın cenazesi, buradan da uçakla memleketi Kütahya'ya uğurlandı.

Şehit Ahmet Asan memleketine uğurlandı
Şehit Ahmet Asan memleketine uğurlandı
Şehit Ahmet Asan memleketine uğurlandı
Şehit Ahmet Asan memleketine uğurlandı
Şehit Ahmet Asan memleketine uğurlandı
Şehit Ahmet Asan memleketine uğurlandı
Şehit Ahmet Asan memleketine uğurlandı
Şehit Ahmet Asan memleketine uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ

Pençe-Yıldırım Harekatı'nda bir asker şehit oldu
Pençe-Yıldırım Harekatı'nda bir asker şehit oldu
Şehit düşmeden saatler önce ailesini arayan askerin son sözleri yürekleri dağladı
Şehit düşmeden saatler önce ailesini arayan askerin son sözleri yürekleri dağladı
Son Dakika! Pençe-Yıldırım harekatında yaralanan 2 askerimiz hastanede şehit oldu
Son Dakika! Pençe-Yıldırım harekatında yaralanan 2 askerimiz hastanede şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Haydar Akar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Diego Cenk Tosun Fatih Terim Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şehit Ahmet Asan memleketine uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 08:44:19. #1.15#

title