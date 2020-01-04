Hakkari'de sahipsiz atlar barınağa alındı
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Hakkari'de sahipsiz atlar barınağa alındı

HAKKARİ Valiliği, ağır kış şartlarında Durankaya beldesi ve Geçitli köyü yakınlarında sahipsiz kalan atlara barınmak için yer ve yem temin etti.

04.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:10
Hakkari'de sahipsiz atlar barınağa alındı

HAKKARİ Valiliği, ağır kış şartlarında beldesi ve köyü yakınlarında sahipsiz kalan atlara barınmak için yer ve yem temin etti. 

?Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz Hayvanları Koruma Kurulu, Durankaya ve Geçitli köyündeki sahipsiz atlar ile ilgili toplanarak ağır geçen kış koşullarında dışarıda bırakılan bu hayvanların yem ve barınma sorunları valiliğimiz ve köylülerimizin desteği ile çözüme kavuşturularak mağduriyetleri giderilmiştir."


Kaynak: DHA
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