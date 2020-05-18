Hakkari'de PKK'lılarla çatışmada yaralanan asker, 6 gün sonra şehit oldu HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, 12 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, 12 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, Çukurca'nın Gezgintepe mevkisinde, 12 Mayıs günü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Çakır, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayıp, şehit oldu. Acı haber, şehidin memleketi olan Adana'nın Aladağ ilçesindeki ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi.Şehit Er Halil Çakır'ın cenazesinin yarın Aladağ'da toprağa verilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA