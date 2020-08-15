Hakkari'de kuzuları şampuanla yıkayıp şenliğe hazırladılar
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Hakkari'de kuzuları şampuanla yıkayıp şenliğe hazırladılar

Hakkari'de kuzuları şampuanla yıkayıp şenliğe hazırladılarHAKKARİ'nin Otluca köyünde yaşayan küçükbaş hayvan sahipleri, kuzularını deredeki suda türküler eşliğinde şampuanla yıkayıp, kuzu kırpma şenliğine hazırladı.

15.08.2020 15:31 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:39

Hakkari'de kuzuları şampuanla yıkayıp şenliğe hazırladılar

HAKKARİ'nin Otluca köyünde yaşayan küçükbaş hayvan sahipleri, kuzularını deredeki suda türküler eşliğinde şampuanla yıkayıp, kuzu kırpma şenliğine hazırladı.

Hakkari kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Otluca Köyü Uyanık Mahallesi sakinleri, mahallenin alt kısımlarında bulunan ve Karadağ bölgesinden gelen su kaynağının üzerinde bulunan derenin önünü taşlarla kapatılarak havuza çevirdi. Sonra da kuzuları burada şarkılar eşliğinde, şampuanla büyük bir özenle yıkayıp kuzu kırpma şenliği için hazırladı. Dedelerinden kalma geleneği sürdürdüklerini belirten Hamdi Ertunç, kuzularının daha temiz olmaları için şampuanla kullandıklarını söyledi. Ertunç; "Bizde dedelerimizden kalma kuzu kırpma bayramı var. Biz kuzularımızı her yıl bu vakitlerde köyde akan derede şampuanla büyük bir özenle yıkıyoruz. Kuzularımızı yıkadıktan sonra kuzu kırpma şenliğinde kırpıyoruz. Bugün 700 koyunumuzu köylülerin yardımı ile imece usulu ve yünleri daha yumuşak olsun diye şampuanla yıkadık." dedi.

Hakkari'de kuzuları şampuanla yıkayıp şenliğe hazırladılar

Kaynak: DHA

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