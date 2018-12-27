Hakkari'de 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' Yarışması
ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışması düzenlendi.
ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışması düzenlendi.
Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğini yaptığı yarışmaya Hakkari Milli Eğitim Şube Müdürü A. Mecit Yılmaz, ildeki imam hatip lisesi müdürleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.
Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.
Hakkari Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Reng-i Hakkari sanatçılarının eğitimindeki Hakkari Kız Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan 'İlahi Korosu'nun söyledikleri ilahilerle programa renk kattılar. - HAKKARİ
Kaynak: İHA