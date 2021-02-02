Hakkari'de kalp merkezi ve yeni doğan yoğun bakım üniteleri açıldı

Hakkari Devlet Hastanesinde anjiyografi, koroner, kardiyovasküler cerrahi ile genel ve yeni doğan yoğun bakım üniteleri vatandaşların hizmetine sunuldu.

Hastanede düzenlenen açılış töreninde konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, anjioyografi ünitesi olan kalp merkezinin kent için tarihi bir sağlık hizmeti olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığının 4 gün önce merkezin açılışını onayladığını aktaran Akbıyık, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar Hakkari'de 21 hastaya anjiyo yapıldı. Daha önce hastalar Van'a sevk ediliyordu. Bazen üzücü durumlar yaşanabiliyordu. Kalp ve damar hastalıkları, beyin kanamaları hayati önemde vakalar ve hızlı müdahale edilmesi gerekiyor. Bu anlamda kalp merkezimiz, anjioyografi ve yoğun bakım üniteleri önemli bir hizmet. Geçen yıl Sağlık Bakanlığımızı ziyaret ettik. Bakanımızın talimatıyla bu aşamaya geldik."

Hakkari'nin sağlık alanında iyi bir yere geldiğinin altını çizen Akbıyık, yeni tip koronavirüsle mücadelede konusunda hasta sayısında tekli rakamlarda olduklarını aktardı.

Yapımı tamamlanan Derecik Devlet Hastanesinin geçici kabulünün yapıldığını bildiren Akbıyık, Yüksekova'da 75 yataklı hastane inşaatının yüzde 80'nin tamamlandığını aktardı.

Yoğun bakım yatak sayısını 45'ten 90'a çıkardıklarını aktaran Akbıyık, şöyle devam etti:

"Hakkari sağlıkta son yıllarda standardını çok yükseltti. Yeni doğan yoğum bakım ünitesinde 5'i 3'üncü basamak olmak üzere yatak sayısı 21'e çıktı. 6 yeni ambulans geldi, sayımız 54'e çıktı. Bu zor kış şartlarında hiçbir vatandaşımız mağdur olmuyor. Her alanda olduğu gibi bu alanda da hizmetler başarılı şekilde yürütülüyor. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hakkarimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Ünitelerin açılışını yapan Akbıyık, yeni ambulansların anahtarlarını da sürücülere teslim etti.

Açılışa, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Sefer Durucan, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Necdet Demir, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Mustafa Yoldaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş