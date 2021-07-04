Hakkari'de kadınlar matinesi düzenlendi
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Hakkari'de kadınlar matinesi düzenlendi

Hakkari'de kadınlar matinesi düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Hakkari Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından kadınlar matinesi düzenlendi.

Hakkari Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından kadınlar matinesi düzenlendi.

Karayolları bahçesinde düzenlenen kadınlar matinesinde kadınlar gece geç saatlere kadar canlı müzik eşliğinde halay çekerek doyasıya eğlendi. İkramların yapıldığı etkinlikte sahne alan ses sanatçıları Ersin Baran ve Necati Aşan'ın okuduğu bir birinden güzel şarkılar eşliğinde kadınlar halay çekip misket oynadılar. Hakkari Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Firdevs Sağlam, Hakkari'de kadınlar matinesi gerçekleştirdiklerini belirterek, buradaki amaçlarının sosyal ve sanatsal bir alan oluşturmak olduğunu söyledi. Sağlam, "Bu etkinlikte bize katkı sunan Hakkari Valiliği ve belediyesi başta olmak üzere herkese teşekkür ederiz" dedi. - HAKKARİ

Hakkari'de kadınlar matinesi düzenlendi
Hakkari'de kadınlar matinesi düzenlendi
Hakkari'de kadınlar matinesi düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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