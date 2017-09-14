Hakkari'de Hafızlar İçin İlk Defa İcazet Merasimi Düzenlendi

- Hakkari'de hafızlar için ilk defa icazet merasimi düzenlendi



HAKKARİ - Hakkari'deki Ahmed-i Hani Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursunu başarıyla tamamlayan 18 hafız için icazet töreni düzenlendi.

2014 yılında açılışı yapılan ve 52 öğrencisiyle eğitime devam eden Ahmed-i Hani Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursunu başarıyla tamamlayan 18 hafız için H. Sait Camii'nde icazet merasim programı düzenlendi. Camiye giriş yapanların üst aramasından geçirilerek alındığı programa Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Abdurrezak Ateş, bazı kurum amirleri, öğrenci aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hafızların dualar eşliğinde Kur'an-ı Kerim'i öperek içeri germesi ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Burada konuşan İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Kur'an-ı Kerim bülbülü hafızlık programına katılan herkese teşekkür ederek, hafızlık ve hizmete açılan Kur'an kursları hakkında bilgi verdi.

Vali Cüneyit Orhan Toprak ise, yaklaşık iki yıldır çok zor bir eğitim süreci sonunda 18 kişinin hafızlık başarısını gösterdiğini belirterek, "600 sayfalık Allah kelamını ezberlemek herkese nasip olmaz. Sevabının ne kadar büyük olduğunu herkes bilir. Ahmed-ı Hani Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu, il müftülüğü ve emeği geçen herkese bu kardeşlerimizi yetiştirdiği için teşekkür ederim" dedi.

Vali Toprak, daha sonra Ahmed-ı Hani Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursunu başarıyla tamamlayan 18 öğrenciye altın, belge ve değişik hediyeler verdi. Vali Toprak, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra buradan ayrıldı.

Program; Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Abdurrezak Ateş'in günün anlam ve önemini belirten konuşmaları, hafız öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua ve yapılan ikramla sona erdi.