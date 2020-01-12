Hakkari'de "geleceğin teknoloji yıldızı" adayları yeteneklerini sergiledi

12.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:20

Hakkari'de, Cumhurbaşkanlığının 100 günlük icraat programı kapsamında açılan Deneyap Teknoloji Atölyesi'ne katılan öğrenciler 7 aylık eğitimde öğrendiklerini düzenlenen yarışmada sergiledi.

Deneyap Atölyesi'nin kurulduğu 12 şehirden biri olan Hakkari'de, geleceğin teknolojisinin öğretildiği kent genelindeki 160 öğrencinin, yazılım ve kodlama konularında öğrendiklerini uygulamalı göstermelerini sağlamak amacıyla yarışma düzenlendi.

Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun mesajı okundu.

Ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 10 grubun yarıştığı etkinlikte öğrenciler, yazılım yükleyip kodlama yaptıkları legoları, bilgisayarda ayarladıkları programlara göre hareket ettirerek, en iyi puanı almaya çalıştı.

Heyecanlı anların yaşandığı etkinlikte dereceye giren gruplardaki öğrenciler ödüllendirildi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarım süreciyle başladıkları eğitimler sonucunda sergi aşamasına geldiklerini söyledi.

Öğrencilerin legolarla python programlama dilini kullanarak robotları kodladığını anlatan Koca, "Bu yarışmayla amacımız hem öğrencilerin motivasyonunu artırmak hem de öğrendiklerini göstermelerini sağlamaktı. Öğrenciler kodladığı robotları yarıştırıyor. 40'ı Yüksekova'da olmak üzere 130 öğrencimiz çalışmada yer alıyor. Velilerin yoğun ilgi göstermesi bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Lise öğrencisi Serdar İrinç de heyecanlı olduklarını dile getirerek, yazılım yükledikleri robotlarla yarıştıklarını ve bu eğitimlerin gelecekte meslek sahibi olmaları açısından önem taşıdığını söyledi.

Velilerden Aslan Yaşar da çocuklarına böyle bir imkan sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öğrencilerimize imkan verildiğinde çok güzel şeyler yapabildiklerini görebiliyoruz. Çok güzel bir yarışma oldu. Biz de aileler olarak destek vermek için geldik." dedi.

Kaynak: AA